Violenta encerrona en Cerrillos: delincuentes golpearon y empujaron a mujer contra el piso

Durante la noche de este martes, se registró una encerrona en la comuna de Cerrillos, en el sector de Pedro Aguirre Cerda con Lo Errazuriz.

El violento asalto quedó registrado en un video, donde se observa cómo una mujer es interceptada por los delincuentes, empujada al suelo, mientras dos de los asaltantes abordan su vehículo y escapan del lugar.

La víctima fue auxiliada posteriormente por vecinos del sector, quienes acudieron en su ayuda tras el robo. No se reportaron lesionados de gravedad.

El hecho está siendo investigado por personal policial, mientras se revisan cámaras de seguridad para identificar a los autores del violento robo en la capital.