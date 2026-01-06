;

Alcalde de Colbún es detenido por la PDI en causa judicial por facturas impagas: quedó en libertad tras pagar millonaria fianza

La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Letras de Linares tras una demanda civil. El municipio pagó más de $100 millones y la causa sigue en tramitación.

Martín Neut

Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz

Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz / Foto Instagram

El alcalde de la comuna de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, fue detenido este martes por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa judicial asociada al denominado caso Facturas.

La diligencia se concretó tras una orden emanada desde el Segundo Juzgado de Letras de Linares, según medios regionales.

El jefe comunal permaneció varias horas retenido mientras se realizaban los procedimientos correspondientes, luego de que una empresa privada presentara una demanda civil contra el municipio por el no pago de facturas que habían sido previamente factorizadas por la Constructora Pereira e Hijos Limitada.

La causa continúa en tramitación

Tras cumplir las exigencias impuestas por el tribunal —entre ellas el pago de $114 millones por parte de la municipalidad— Muñoz recuperó su libertad, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Desde el ámbito judicial indicaron que la causa continúa en tramitación y que podrían instruirse nuevas diligencias.

Fuentes ligadas al proceso no descartan que situaciones similares se repitan con otros alcaldes de la provincia de Linares, considerando que el caso facturas mantiene acciones judiciales en curso y posibles responsabilidades administrativas y civiles.

