;

PDI detiene en Punta Arenas a ciudadano argentino con Notificación Roja de Interpol

La detención se concretó tras coordinación con autoridades trasandinas. El imputado quedó en prisión preventiva mientras se tramita su extradición.

Martín Neut

PDI detiene en Punta Arenas a ciudadano argentino

PDI detiene en Punta Arenas a ciudadano argentino

La PDI detuvo en Punta Arenas a un ciudadano argentino que mantenía una Notificación Roja de Interpol, tras ser requerido por la justicia de su país por delitos sexuales cometidos contra una menor en la ciudad de Río Gallegos.

La captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la OCN Interpol Santiago, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas y autoridades argentinas, luego de que se confirmara la presencia del imputado en territorio chileno.

Revisa también:

ADN

Con estos antecedentes, se activaron los protocolos de búsqueda internacional y se gestionó la orden de detención correspondiente ante la Corte Suprema de Chile.

Desde la PDI detallaron que el caso reviste especial gravedad, ya que el sujeto era considerado de alto interés policial y formaba parte de un programa de cooperación contra el crimen transnacional.

Situación migratoria irregular

Al respecto, el subcomisario Carlos Arias, de la OCN Interpol Santiago, señaló según el Ovejero Noticias que “se estableció que esta persona, entre los años 2009 y 2014, habría abusado de manera reiterada de una menor de edad, manteniéndola bajo amenazas y generándole temor a represalias para así asegurar su silencio”.

El imputado, de 54 años y en situación migratoria irregular, fue detenido en la vía pública, en el sector céntrico de Punta Arenas.

Posteriormente, quedó a disposición del Juzgado de Garantía, que decretó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso de extradición a Argentina, conforme a la normativa vigente.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad