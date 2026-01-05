PDI detiene en Punta Arenas a ciudadano argentino con Notificación Roja de Interpol

La PDI detuvo en Punta Arenas a un ciudadano argentino que mantenía una Notificación Roja de Interpol, tras ser requerido por la justicia de su país por delitos sexuales cometidos contra una menor en la ciudad de Río Gallegos.

La captura fue el resultado de un trabajo coordinado entre la OCN Interpol Santiago, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas y autoridades argentinas, luego de que se confirmara la presencia del imputado en territorio chileno.

Con estos antecedentes, se activaron los protocolos de búsqueda internacional y se gestionó la orden de detención correspondiente ante la Corte Suprema de Chile.

Desde la PDI detallaron que el caso reviste especial gravedad, ya que el sujeto era considerado de alto interés policial y formaba parte de un programa de cooperación contra el crimen transnacional.

Situación migratoria irregular

Al respecto, el subcomisario Carlos Arias, de la OCN Interpol Santiago, señaló según el Ovejero Noticias que “se estableció que esta persona, entre los años 2009 y 2014, habría abusado de manera reiterada de una menor de edad, manteniéndola bajo amenazas y generándole temor a represalias para así asegurar su silencio”.

El imputado, de 54 años y en situación migratoria irregular, fue detenido en la vía pública, en el sector céntrico de Punta Arenas.

Posteriormente, quedó a disposición del Juzgado de Garantía, que decretó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso de extradición a Argentina, conforme a la normativa vigente.