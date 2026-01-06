;

Presidente Boric arremete nuevamente contra Trump por escala militar en Latinoamérica: “Los líderes que le rinden pleitesía sólo se humillan”

Desde sus redes sociales cuestionó la operación en Venezuela, acusando quiebre del Derecho Internacional y respaldo servil de gobiernos ante Washington.

El Presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar con dureza al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la llamada “Operación Resolución Absoluta”, una incursión en Venezuela que terminó con la salida de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hacia territorio estadounidense.

Desde La Moneda calificaron el hecho como una vulneración grave al Derecho Internacional y a principios básicos de soberanía.

A través de redes sociales, el Mandatario apuntó no solo contra Trump, sino también contra los líderes que han respaldado la operación.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”, escribió Boric, agregando que la administración estadounidense “no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”.

Las críticas del Jefe de Estado se produjeron luego de una publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, donde se afirma: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”, frase que desde el Gobierno chileno fue interpretada como una señal de intervención directa en la región.

