Vicente Pizarro tendría todo listo para dejar Colo Colo: ex DT albo sería clave en su partida

El volante del “Cacique” tiene acuerdo para llegar a Rosario Central.

Vicente Pizarro tendría todo listo para dejar Colo Colo: ex DT albo sería clave en su partida

Vicente Pizarro tendría todo listo para dejar Colo Colo: ex DT albo sería clave en su partida / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo sumaría en las próximas horas una sensible baja en torno a la conformación de su equipo para la temporada 2026.

Esto pues, según información de medios argentinos ratificada por ADN Deportes, los albos ya tienen un acuerdo para la salida de Vicente Pizarro.

El volante tendrá la chance de iniciar su carrera en el extranjero en Argentina, como parte del plantel de Rosario Central.

Según información de ADN Deportes, el arribo de Jorge Almirón a la banca “canalla” sería clave para la salida de Vicente Pizarro, considerando su conocimiento del juego del mediocampista de 23 años.

La particularidad del caso es que el seleccionado nacional no saldrá a préstamo, sino que es una venta con la cual Colo Colo llevará dinero a sus alicaídas arcas.

Entre la camiseta alba y la de La Roja, Vicente Pizarro acumuló 49 partidos en 2025, donde anotó 7 goles, todos en el Campeonato Nacional. Ahora, buscará dar el salto al extranjero.

