Nuevo lío en Colo Colo: jugador entraría en rebeldía para forzar su salida al extranjero

Según información de ADN Deportes, Alan Saldivia podría no presentarse a la pretemporada del “Cacique” tras la negativa de Blanco y Negro a la segunda oferta de Vasco da Gama.

Colo Colo ya comenzó su pretemporada 2026. El plantel del “Cacique” se sometió a chequeos médicos este sábado y ahora se pondrá bajo las órdenes de Fernando Ortiz para retomar los entrenamientos en el Estadio Monumental.

Mientras tanto, la dirigencia de Blanco y Negro sigue activa en el mercado, evaluando posibles incorporaciones y la salida de algunos jugadores. Es el caso de Alan Saldivia, quien cuenta con una oferta concreta desde Vasco da Gama.

El equipo brasileño viene siguiendo hace meses al defensa uruguayo y ya presentó una segunda propuesta por su fichaje, luego de que la primera fuera rechazada. Sin embargo, la situación del central charrúa dio un nuevo giro en las últimas horas.

Según información de ADN Deportes, Aníbal Mosa rechazó la segunda oferta de Vasco Da Gama por Saldivia. Inicialmente, el timonel de los albos se mostró dispuesto a aceptar un préstamo con obligación de compra, pero luego cambió de postura y decidió que solo dejaría salir al jugador mediante una venta definitiva.

Ante esta situación, el cuadro de Río de Janeiro realizó una segunda propuesta de alrededor de 1.1 millones por el 50% del pase del jugador. No obstante, sin que la oferta pasara por el directorio de Blanco y Negro, Mosa volvió a modificar los términos.

Por este motivo, Alan Saldivia optaría por entrar rebeldía y no presentarse mañana lunes a la pretemporada en el Estadio Monumental. Un caso similar al de Maximiliano Falcón, quien se ausentó de los trabajos de Colo Colo a inicios del 2025 para presionar su salida al Inter Miami.

