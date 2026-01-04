A mediados del 2019, Hernán Caputto llegó al Centro Deportivo Azul (CDA) para hacerse cargo de las divisiones inferiores de la Universidad de Chile, pero inesperadamente, a las semanas, tuvo que tomar las riendas del primer equipo de los azules tras la salida de Alfredo Arias.

Años más tarde, el adiestrador argentino deberá asumir la responsabilidad de dirigir al campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, tras la salida de Esteban González. Pese a su presente ‘pirata’, Caputto recordó su paso por la Universidad de Chile.

"En ese momento (2019), era muy importante el proyecto, me gustó y me dejaron implementar la metodología. Muy rápidamente, al mes y medio, me hablaron porque destituyeron al entrenador (Alfredo Arias) y que de manera interina agarrara al equipo", partió relatando.

En conversación con En Cancha, el técnico argentino agregó que “no estaba muy de acuerdo, pero el cariño que uno tiene y la responsabilidad me llevaron a hacerlo. Los resultados fueron positivos y eso hace que uno crea también en esas posibilidades que a veces se presentan”.

Entrenar por zoom

Las vueltas de la vida, hicieron que Caputto tuviera que hacerse cargo de los azules en un contexto social y de saluda sumamente complejo en Chile: en el 2020, las repercusiones del Estallido Social, más el inicio de la Pandemia del Covid-19, hicieron que la metodología de trabajo cambiara completamente.

“Lo que sí digo es que el estallido trajo muchas cosas complicadas a nivel social. Hoy lo veo desde el punto de vista futbolístico y fue complicado para nosotros. Después vino la pandemia, que se juntaron dos cosas”, aseguró.

Agregó que “para el mundo fue la pandemia; para nosotros, el estallido y la pandemia, muy cerca ambos. Para mí no fue fácil ser entrenador de un club como Universidad de Chile y tener que estar dirigiendo a un grupo de futbolistas por zoom”, confesó.

En lo mismo, contó cómo fue la experiencia de entrenar a jugadores vía zoom: “si bien el club generó la posibilidad de que todos tuvieran máquinas en sus viviendas, a través de un convenio con el gimnasio que proveía esos implementos. No era fácil, porque al final nos estábamos viendo ahí individualmente, “Hola, ¿qué tal, estás entrenando?”, pero era para mantenerse y no sabíamos cuánto iba a durar. Fue raro, pero una gran experiencia para todos, porque fue experimentar la realidad”.

“Siempre hablo de la lealtad, del compromiso del futbolista, del respeto al cuerpo técnico para que lo logren, porque la verdad que era muy difícil. Increíble. Lo tomo como algo difícil, largo, pero que sacamos adelante”, cerró Caputto.