Se sumó a la pretemporada de la U de Chile, pero ya asume su partida del club: “Si uno está más o menos, es difícil seguir” / Twitter @udechile

Este lunes comenzó la pretemporada de la U de Chile luego de unos primeros días de trabajo con las divisiones inferiores por parte del nuevo técnico, Francisco “Paqui” Meneghini.

Sin embargo, una de las novedades entre los jugadores que llegaron al Centro Deportivo Azul fue la aparición del volante Federico Mateos, proveniente de Ñublense, donde estaba a préstamo.

Eso sí, el propio argentino reconoció que no seguirá en el club. “No, es ver otra alternativa, ya está hablado con la gente del club, pero mientras hay que seguir entrenando y mantenerse bien físicamente. La verdad que por suerte hay cosas, pero hay que afinar algunos detalles”, comentó el jugador de 32 años.

“Obviamente que este club es increíble, pero también hay que ver la parte futbolística y si uno está más o menos, es difícil seguir en un club tan grande como este. Tienen un buen cuerpo técnico y creo que va a ser un buen año para la U”, comentó Federico Mateos.

“Obviamente que uno siempre quiere jugar, pero también entiende las situaciones y ya como uno va madurando, lo mejor es terminar bien las cosas y estar bien con el club, y como persona terminar también bien”, reconoció el volante, que apuntó también al hecho de no haya conseguido liberar un cupo de extranjero en el plantel.

“Sí, yo creo que eso también es un papel importante, pero bueno, son los tiempos del país, no es tema mío. Yo ya hace dos años que estoy tramitándolo y todavía no sale, pero hay que seguir ya las reglas”, cerró Federico Mateos.