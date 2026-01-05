Rubén Amorim es despedido del Manchester United: exjugador del club lo reemplazará interinamente / Danny Lawson - PA Images

Este lunes por la madrugada, el Manchester United sorprendió al anunciar la salida de su entrenador, Rubén Amorim.

Los “Diablos Rojos” se sumaron a la tendencia iniciada por el Chelsea la semana pasada, que también despidió a su técnico, Enzo Maresca, en plena mitad de temporada.

A través de un comunicado, la directiva del Manchester United anunció que “ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”.

Esto aludiendo al sexto puesto en que Rubén Amorim dejó al cuadro inglés, poniendo fin a un ciclo de 14 meses a cargo de los “Diablos Rojos”, donde cosechó 25 victorias, 15 empates y 19 derrotas.

Aun cuando no es el peor momento del club a su cargo, sus palabras tras el empate 1-1 ante Leeds United ayer domingo dejaron entrever su distancia con la directiva. “Vine aquí para gestionar al Manchester United, no solo para entrenarlo. Esto va a ser así los próximos 18 meses o hasta que la junta directiva decida cambiar, no voy a renunciar”, comentó el luso.

Finalmente, más allá de esos deseos, Rubén Amorim dejó el cargo y este miércoles 7, cuando visiten al Burnley, el exvolante Darren Fletcher se hará cargo del equipo.

Revisa el comunicado del Manchester United que oficializa la salida de Amorim