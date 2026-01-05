;

Rubén Amorim es despedido del Manchester United: exjugador del club lo reemplazará interinamente

Los “Red Devils” sentenciaron al portugués tras 14 meses en el cargo.

Carlos Madariaga

Rubén Amorim es despedido del Manchester United: exjugador del club lo reemplazará interinamente

Rubén Amorim es despedido del Manchester United: exjugador del club lo reemplazará interinamente / Danny Lawson - PA Images

Este lunes por la madrugada, el Manchester United sorprendió al anunciar la salida de su entrenador, Rubén Amorim.

Los “Diablos Rojos” se sumaron a la tendencia iniciada por el Chelsea la semana pasada, que también despidió a su técnico, Enzo Maresca, en plena mitad de temporada.

Revisa también:

ADN

A través de un comunicado, la directiva del Manchester United anunció que “ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”.

Esto aludiendo al sexto puesto en que Rubén Amorim dejó al cuadro inglés, poniendo fin a un ciclo de 14 meses a cargo de los “Diablos Rojos”, donde cosechó 25 victorias, 15 empates y 19 derrotas.

Aun cuando no es el peor momento del club a su cargo, sus palabras tras el empate 1-1 ante Leeds United ayer domingo dejaron entrever su distancia con la directiva. “Vine aquí para gestionar al Manchester United, no solo para entrenarlo. Esto va a ser así los próximos 18 meses o hasta que la junta directiva decida cambiar, no voy a renunciar”, comentó el luso.

Finalmente, más allá de esos deseos, Rubén Amorim dejó el cargo y este miércoles 7, cuando visiten al Burnley, el exvolante Darren Fletcher se hará cargo del equipo.

Revisa el comunicado del Manchester United que oficializa la salida de Amorim

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad