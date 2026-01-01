Remezón en la Premier: Enzo Maresca deja de ser entrenador del Chelsea

El mundo del fútbol nunca se detiene y las noticias llegan incluso desde fuera de la cancha en medio de las celebraciones del Año Nuevo. Bien lo saben en el Chelsea, donde tomaron una importante decisión para el futuro.

A los ‘Blues’ se les acabó la paciencia y le quitaron todo el respaldo Enzo Maresca llegando a su desvinculación inmediata. Esto, luego de un tiempo cargada de rumores y especulaciones.

En la despedida, desde el club agradecieron su paso y destacaron la obtención de títulos bajo su dirección: la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

“Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución”, señala el comunicado.​

La directiva argumentó la decisión en búsqueda de optimizar las chances de recuperación en la campaña actual, donde persisten objetivos como la clasificación a la Champions League.

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones (...) Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro”, concluye el texto oficial.

A pesar de que la noticia es reciente, ya comienzan a sonar algunos nombres como sucesores, aunque nada muy fuerte ni con muchos fundamentos, siendo simplemente opciones, aunque con opciones reales.

Xavi, Cesc Fàbregas, Liam Rosenior, Oliver Glasner, Liam Rosenior, Oliver Glasner y Unai Emery son algunos de los candidatos.