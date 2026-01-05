Escándalo en PDI Biobío: Detienen a agente por robo de armas y suspenden a jefa del Laboratorio de Criminalística

Un grave caso de corrupción interna sacude a la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región del Biobío. La institución confirmó este lunes 5 de enero la detención de un funcionario y la suspensión de la jefatura del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) tras detectarse la sustracción de armamento desde las dependencias policiales.

El hecho quedó al descubierto tras una revisión de peritajes pendientes solicitada por la Fiscalía, momento en el cual se detectó la ausencia de ocho cadenas de custodia. Estas contenían un total de seis armas de fuego y municiones de diversos calibres, lo que activó una denuncia inmediata ante el Ministerio Público.

Detención y medidas administrativas

La investigación, que quedó en manos del Departamento V de “Asuntos Internos”, logró determinar la participación directa de un Agente Policial en los hechos. El funcionario fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción, donde se decretó su prisión preventiva tras ser imputado por los delitos de Hurto e Infracción a la Ley de Armas (N° 17.798). La institución informó que el implicado fue desvinculado de inmediato de las filas policiales.

Golpe al mando

El caso también ha tenido repercusiones en el alto mando regional. Mientras se realiza el sumario administrativo correspondiente, la PDI decidió suspender de sus funciones a la actual jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción. La medida busca esclarecer su “eventual responsabilidad de mando y control en los hechos indagados”.

La PDI enfatizó que se mantienen diligencias en curso para recuperar el armamento y la munición sustraída, subrayando que no habrá tolerancia con conductas que transgredan la ética y la probidad funcionaria.