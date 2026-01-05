;

Carabineros detiene a dos personas tras frustrado robo en vivienda de La Reina: uno tiene 15 años y antecedentes policiales

Una mujer sorprendió a los intrusos y pidió auxilio. El aviso vecinal activó un operativo que terminó con interceptaciones en calles del sector.

Martín Neut

Carabineros detiene a dos personas tras frustrado robo en vivienda de La Reina / Foto X @MuniLaReina

Personal de Carabineros detuvo a dos personas tras frustrar un robo al interior de una vivienda en la comuna de La Reina, en la región Metropolitana.

Entre los aprehendidos se encuentra un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales T.Z.P., quien registra antecedentes policiales.

Según los antecedentes policiales, los sujetos ingresaron al domicilio y fueron sorprendidos por una mujer que se encontraba en su interior.

Hubo otro detenido

La víctima comenzó a pedir auxilio, lo que alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades a través de la Central de Comunicaciones Municipal, según Emol.

Con esa información, Carabineros llegó al lugar y logró interceptar a los involucrados cuando intentaban huir, siendo detenidos en la intersección de las calles Loreley y Alcalá de Henares.

Junto al menor fue arrestado M.R.R., de 18 años, quedando el delito finalmente frustrado y los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

