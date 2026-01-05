Defensa de excarabinero Crespo insiste en falta de pruebas que avalen su autoría en los disparos que dejaron con trauma ocular a Gustavo Gatica

Audiencia de alegatos de clausura en caso en caso de Gustavo Gatica / Hans Scott

En la fase final del juicio por el caso Gustavo Gatica, la defensa del excarabinero Claudio Crespo insistió en que no existen pruebas directas que permitan atribuirle los disparos que causaron la pérdida total de la visión de la víctima durante una manifestación del estallido social de 2019.

El veredicto del tribunal será conocido el próximo 9 de enero, tras la conclusión de los alegatos de clausura.

Durante su exposición, el abogado defensor Pedro Orthusteguy cuestionó la investigación inicial y apuntó a falencias en el resguardo del sitio del suceso, la falta de testigos presenciales y las limitaciones de las pericias.

“Esta causa parte con un sitio del suceso totalmente alterado, sin la protección oportuna y adecuada”, sostuvo, añadiendo que esa situación “no puede perjudicar” a su representado.

“No fue posible encontrar un solo testigo”

Asimismo, recalcó que “no fue posible encontrar un solo testigo que pueda confirmar la autoría de las lesiones ocasionadas a Gustavo Gatica”.

La defensa también puso en duda el valor probatorio del material audiovisual presentado por la Fiscalía, al que calificó como un “peritaje experimental”, señalando que “no es una evidencia del sitio del suceso, este video se creó en un laboratorio”.

Finalizada la audiencia, Claudio Crespo expresó confianza en el desenlace del proceso y afirmó que los planteamientos de su defensa han sido “bastante sólidos, muy contundentes y concretos”. En esa línea, dijo esperar que el tribunal dicte “una absolución del caso”.

Los alegatos continuarán este martes y marcarán el cierre de un juicio emblemático por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2019.