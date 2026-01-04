;

FOTO. Siguen y no paran: Deportes Concepción suma a canterano de Boca con pasos por el fútbol europeo

El ‘León de Collao’ sumó su decimoquinto (15) fichaje para la temporada 2026. Su nuevo jugador, pasó por O’Higgins.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

En el sur la fiesta increíblemente continúa. Después de casi dos décadas, Deportes Concepción está de regreso en Primera División y por ello es que, este 2026, quieren ir con todo y por todo.

Es por lo mismo que la dirigencia ‘lila’ no escatimó en gastos y está armando un plantel realmente competitivo para, como mínimo, quedarse en el fútbol de honor nacional el 2027.

En ello, este domingo presentó a su decimoquinto (15) refuerzo para la presente temporada: "Deportes Concepción informa que ha alcanzado un acuerdo con el defensor central Fausto Grillo para la temporada 2026“.

"El experimentado zaguero proviene de Atlético Tucumán y cuenta con una destacada trayectoria en clubes como Vélez Sarsfield, Belgrano, O’Higgins y Universidad Católica de Ecuador. Además, posee un importante recorrido por Europa, con pasos por las ligas de España, Grecia, Italia y Turquía“, complementaron.

Con inferiores en Boca y Vélez Sarsfield de Argentina, Fausto Grillo presente un amplio currículum futbolístico, pese a que en los últimos meses no ha encontrado regularidad: tras firmar por O’Higgins el 2022, en las temporadas siguientes deambuló por el fútbol español, Universidad Católica de Ecuador, Belgrano de Córdoba y Atlético Tucumán, su último equipo.

De esta manera, Grillo se suma a Ignacio Mesías, Cristian Suárez, Carlos Escobar, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Ariel Cáceres, Misael Dávila, César Dutra, Ethan Espinoza, Javier Rojas, Nozomi Kimura, Aldrix Jara, Norman Rodríguez y Mauricio Vera.

