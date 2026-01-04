En el sur la fiesta increíblemente continúa. Después de casi dos décadas, Deportes Concepción está de regreso en Primera División y por ello es que, este 2026, quieren ir con todo y por todo.

Es por lo mismo que la dirigencia ‘lila’ no escatimó en gastos y está armando un plantel realmente competitivo para, como mínimo, quedarse en el fútbol de honor nacional el 2027.

En ello, este domingo presentó a su decimoquinto (15) refuerzo para la presente temporada: "Deportes Concepción informa que ha alcanzado un acuerdo con el defensor central Fausto Grillo para la temporada 2026“.

"El experimentado zaguero proviene de Atlético Tucumán y cuenta con una destacada trayectoria en clubes como Vélez Sarsfield, Belgrano, O’Higgins y Universidad Católica de Ecuador. Además, posee un importante recorrido por Europa, con pasos por las ligas de España, Grecia, Italia y Turquía“, complementaron.

Con inferiores en Boca y Vélez Sarsfield de Argentina, Fausto Grillo presente un amplio currículum futbolístico, pese a que en los últimos meses no ha encontrado regularidad: tras firmar por O’Higgins el 2022, en las temporadas siguientes deambuló por el fútbol español, Universidad Católica de Ecuador, Belgrano de Córdoba y Atlético Tucumán, su último equipo.

De esta manera, Grillo se suma a Ignacio Mesías, Cristian Suárez, Carlos Escobar, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Ariel Cáceres, Misael Dávila, César Dutra, Ethan Espinoza, Javier Rojas, Nozomi Kimura, Aldrix Jara, Norman Rodríguez y Mauricio Vera.