No está en La Cisterna hace varios meses y definitivamente, no volverá. Es la realidad de Emmenuel Ojeda, hoy ex jugador de la Universidad de Chile, quien este domingo le dice adiós a los azules.

El volante transandino llegó en el 2022 buscando fortalecer el mediocampo universitario, pero preso de su irregularidad, se terminó yendo a préstamo el 2025 a Huracán de Argentina, club donde sí rindió.

Es por lo mismo que el ‘Globo’ comenzó hace varios días las negociaciones con los azules para hacer efectiva la opción de compra del trasandino, lo que se concretó este domingo

"El Club comunica que se le compró el 100% del pase al jugador Emmanuel Ojeda en 480.000 dólares (incluye 100.000 del préstamo anterior) y que además firmó un nuevo contrato hasta diciembre de 2028“, esgrimieron en las redes sociales de Huracán.

De esta manera, Universidad de Chile sigue liberando cupos de extranjeros para el plantel de Meneghini 2026 tras las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Luciano Pons y el propio Ojeda.