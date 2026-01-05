;

La cifra que deberá pagar Lanús si quiere fichar a Matías Sepúlveda: monto innegociable para la U de Chile

Según información de ADN Deportes, Azul Azul no dejará partir al “Tucu” por menos de lo estipulado en su cláusula de salida.

Javier Catalán

Matías Canessa

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La Universidad de Chile enfrenta un nuevo dolor de cabeza en el mercado, ya que, tal como te contamos en ADN Deportes hace unos días, desde Lanús vienen con todo para quedarse con Matías Sepúlveda.

Fue el propio futbolista de 26 años quien alzó la voz este lunes, cuando abandonaba el CDA tras el primer día de pretemporada. “Eso lo ve mi representante. Siempre he dicho que estoy muy feliz acá. Con lo demás no sé qué va a pasar, pero estoy muy feliz acá”, señaló.

Pero es aquí donde Azul Azul comienza a ponerse firme, ya que el “Tucu” aún tiene contrato hasta finales de 2026, por lo que, si el cuadro argentino quiere ficharlo, deberá pagar sí o sí, y desde la U ya fijaron su precio.

Según información de ADN Deportes, los universitarios no aceptarán ningún tipo de rebaja en la cláusula de rescisión que posee el volante, la cual tiene valor de un millón de dólares, aunque los granates ya insisten en conseguir un monto menor.

Lo que pudo saber este medio es que Lanús estaría dispuesto a ofrecer cerca de 700 mil dólares, cifra que sería rechazada de entrada por la U, que, sin necesidad de desprenderse del jugador, lleva la delantera en las negociaciones.

