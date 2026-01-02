;

Desde Argentina inician contactos por una figura de la U de Chile: baja inesperada para los azules

Según información de ADN Deportes, Matías Sepúlveda es tentado por un reciente rival del cuadro universitario.

Este lunes 5 de enero, la Universidad de Chile iniciará su pretemporada para las competencias de 2026 y, de momento, su plantel llega muy disminuido en comparación con el de 2025.

Los azules no registran refuerzos en lo que va del mercado y, en cambio, ya se han despedido de tres jugadores: Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, una lista que podría seguir ampliándose.

Según información de ADN Deportes, ahora es Matías Sepúlveda quien cuenta con opciones de salir del cuadro universitario, ya que desde Lanús se interesaron en el volante que los enfrentó en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Si bien todavía no existe una propuesta formal para quedarse con el jugador de 26 años, desde el cuadro granate ya comenzaron los sondeos por el ex O’Higgins, quien mantiene contrato con la U hasta diciembre de 2026.

Sepúlveda, pieza clave en la banda izquierda de la Universidad de Chile bajo el mando de Gustavo Álvarez, ya tuvo la oportunidad de dejar el club en 2025, cuando a mitad de temporada el Vitória de Brasil lo tuvo prácticamente abrochado, pero la operación se cayó en el último momento.

