Gobierno destaca alza sostenida en resultados de la PAES tras dos años de aplicación: revisa cuánto subió el promedio

El Ejecutivo atribuye el incremento en lectura y matemática a la recuperación del sistema educativo, menor desvinculación escolar y políticas aplicadas en distintos niveles.

Martín Neut

LA MONEDA: 5 de enero del 2026

LA MONEDA: 5 de enero del 2026 / Sebastian Beltran Gaete

La publicación de los resultados de la PAES Regular 2025, este lunes 5 de enero, no solo dio inicio al proceso de Admisión 2026, sino que también reactivó el debate sobre el estado del sistema educativo.

Desde el Gobierno destacaron que los puntajes reflejan una tendencia positiva, particularmente en las pruebas de Competencia Lectora y Matemática 1, cuyos promedios han aumentado de forma sostenida en los últimos dos años.

A través de una gráfica difundida en su cuenta oficial de X, el Ejecutivo afirmó que “la PAES muestra un avance sostenido: en dos años, el promedio de las pruebas (…) subió 19 puntos, subrayando que este resultado “no es casualidad, es una señal de recuperación y de un sistema firme”.

“Mejorando la calidad de vida de los estudiantes”

En esa línea, vincularon el alza con la disminución de la desvinculación escolar, que en 2024 alcanzó su nivel más bajo, permitiendo que “más de 10 mil estudiantes (…) continúen aprendiendo y construyendo su futuro”.

El Gobierno también enmarcó estos resultados en un escenario más amplio de políticas educacionales, mencionando el aumento de la asistencia en educación parvularia, la aprobación de la Ley de Modernización del nivel inicial y avances en educación superior.

Entre ellos, resaltaron que “tras una década de congelamiento, aumentamos la Beca de Alimentación (BAES) en más del 50%, mejorando la calidad de vida de los estudiantes y aliviando sus bolsillos y los de sus familias”.

