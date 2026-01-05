El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue en plena acción y el inicio del 2026 podría traer grandes saltos de categoría para algunos jugadores.

Una de las grandes figuras de la Segunda División Profesional en 2025 fue Harold Antiñirre, capitán de Deportes Puerto Montt, con quienes ascendió a Primera B como campeón, pero que ahora podría dar el salto directo a Primera División.

Según pudo saber ADN Deportes, el futbolista de 23 años tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de Huachipato, por lo que, además de saltarse la Primera B, competiría directamente en la Copa Libertadores.

En su última temporada con el “Velero”, el volante disputó 22 partidos, en los que convirtió 11 goles y entregó 7 asistencias, números que le permitieron quedarse con el premio al Mejor Jugador de la Segunda División Profesional en la Gala Crack de TNT Sports.

Con su llegada a Huachipato, Antiñirre defenderá por primera vez en su carrera profesional una camiseta distinta a la de Deportes Puerto Montt, club del cual es formado.