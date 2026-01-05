;

VIDEO. Fue elegido el mejor jugador de la Segunda Profesional y ahora da el salto a Primera División

Según información de ADN Deportes, Harold Antiñirre dejará Deportes Puerto Montt para arribar a otro club del sur de Chile.

Javier Catalán

Foto: @haroldantinirre14

Foto: @haroldantinirre14

El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue en plena acción y el inicio del 2026 podría traer grandes saltos de categoría para algunos jugadores.

Una de las grandes figuras de la Segunda División Profesional en 2025 fue Harold Antiñirre, capitán de Deportes Puerto Montt, con quienes ascendió a Primera B como campeón, pero que ahora podría dar el salto directo a Primera División.

Según pudo saber ADN Deportes, el futbolista de 23 años tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de Huachipato, por lo que, además de saltarse la Primera B, competiría directamente en la Copa Libertadores.

Revisa también:

ADN

En su última temporada con el “Velero”, el volante disputó 22 partidos, en los que convirtió 11 goles y entregó 7 asistencias, números que le permitieron quedarse con el premio al Mejor Jugador de la Segunda División Profesional en la Gala Crack de TNT Sports.

Con su llegada a Huachipato, Antiñirre defenderá por primera vez en su carrera profesional una camiseta distinta a la de Deportes Puerto Montt, club del cual es formado.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad