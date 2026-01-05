;

Se lució en el fútbol argentino y sueña con ganar un título en la UC en su segundo partido en el club

Universidad Católica ya alista los últimos detalles de la pretemporada tras presentar a uno de sus cuatro fichajes, Justo Giani.

El 20 de enero comienza la disputa por la Supercopa Chilena 2026, que enfrentará a Coquimbo Unido con Deportes Limache y a Universidad Católica con Huachipato. La final será en el Sausalito el 24 de enero.

Dicha competencia es una de las cosas que más llamó la atención de Justo Giani, uno de los cuatro refuerzos del conjunto cruzado, quien fue presentado este lunes en San Carlos de Apoquindo.

“Vamos a trabajar en la pretemporada para poder ganar estos 2 partidos (...) En lo personal es aportar desde donde me toque”, declaró en conferencia de prensa.

El jugador trasandino, de 26 años, que ha pasado por varios clubes argentinos, como Quilmes, Newell’s Old Boys, Patronato, Atlético Tucumán y Aldosivi, donde en total acumula 14 goles.

Más allá de eso, confía en tener éxito en su primera experiencia fuera de Argentina. “Tengo muchas ganas que arranque esta aventura. Es un club enorme, espero estar a la altura y muy feliz de estar acá”, planteó Justo Giani, esperanzado en sumar títulos con la UC.

“Personalmente, quiero salir campeón, dejar un nombre, es la ambición de salir campeón. No tuve dudas para venir”, enfatizó en el Claro Arena quien, en su paso por Aldosivi en 2025, marcó 6 goles en 31 partidos, siendo importante colectivamente, lo cual le valió su pase al tetracampeón del fútbol chileno.

