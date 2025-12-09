;

“Este premio se lo dedico a mis compañeros y a mi mamá, que está pasando por un mal momento”

Harold Antiñirre, delantero de Deportes Puerto Montt, realizó una emotiva dedicatoria tras ganar el premio al mejor jugador de la Segunda División en la Gala Crack 2025.

Daniel Ramírez

ADN Deportes / Daniel Ramírez

ADN Deportes / Daniel Ramírez

En el marco de la Gala Crack 2025, el delantero de Deportes Puerto Montt, Harold Antiñirre, se quedó con el premio al mejor jugador de la Segunda División del fútbol chileno.

El atacante jugó 20 partidos, marcó 11 goles y entregó 7 asistencias esta temporada. Además, se coronó campeón del torneo y logró el ascenso a la Primera B con los “Delfines”.

Tras recibir el galardón, Antiñirre conversó con ADN Deportes y señaló: “Estoy muy feliz, espero que esto sea el principio de algo más lindo”.

“Este premio se lo dedico a todos mis compañeros, ellos son parte de esto, porque sin su ayuda no sería posible. También a mi mamá, que está pasando por un mal momento, así que se lo dedico a ella”, agregó el futbolista de 23 años, quien se emocionó con la dedicatoria.

También abordó las claves de la campaña de su equipo para lograr el ascenso. “La clave fue que nos preparamos como un equipo de Primera División, tuvimos todas las herramientas necesarias y eso se vio reflejado en los partidos”, aseguró.

Por último, Harold Antiñirre se refirió a la salida de Jaime Vera de la banca de Deportes Puerto Montt. “No he tenido la oportunidad de hablar con él. Me sorprendió su salida, pero él sabrá los motivos. Yo prefiero mantenerme al margen porque me quiero enfocar en lo deportivo”, concluyó.

