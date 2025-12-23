Publican decreto por restitución de dineros en cuentas de electricidad: Revisa cuándo y a quiénes beneficia / Javier Zayas Photography

El Ministerio de Energía confirmó que, a partir del próximo año, los clientes eléctricos verán reflejada en sus boletas la devolución de los montos cobrados en exceso por la empresa de transmisión Transelec. La medida se oficializó tras la publicación en el Diario Oficial de la Resolución Exenta N° 780 de 2025, la cual fija los cargos de transmisión para el primer semestre de 2026 e instruye la restitución de dineros.

Este ajuste tarifario responde a un error admitido por la propia empresa Transelec, la cual reportó a la autoridad un sobredimensionamiento en la valorización de sus activos, lo que derivó en tarifas más altas de lo que correspondía.

¿Cuándo y a quiénes se pagará?

Según detalló el biministro de Energía, Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, la restitución se hará efectiva a contar del 1 de enero de 2026.

Respecto a los beneficiarios, la autoridad precisó que la medida abarcará a las familias “de Arica a Los Lagos”. El mecanismo de pago será automático, reflejándose directamente como un abono o descuento en las cuentas de luz de los usuarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Cuánto es el monto?

Aunque el comunicado no especifica la cifra exacta en pesos por cliente —ya que esto depende de los cargos fijados en la resolución y el consumo—, el biministro García enfatizó que el proceso de revisión de montos no está cerrado.

Actualmente, existe una auditoría en curso solicitada al Coordinador Eléctrico Nacional. La autoridad advirtió que “si la auditoría concluyese que corresponde devolver más recursos a los clientes, Transelec tendrá que restituir esos recursos adicionales”.

Investigación ampliada

El caso de Transelec, que informó del error a la Comisión Nacional de Energía (CNE) en octubre de 2024, encendió las alertas en el sector. Posteriormente, se detectó que otras empresas de transmisión tampoco contaban con suficiente información de respaldo sobre sus estimaciones de activos.

Ante esto, el Ministerio instruyó al Coordinador Eléctrico iniciar auditorías similares a estas otras compañías para asegurar la transparencia en los cobros a la ciudadanía.