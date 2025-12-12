;

VIDEO. “Esperemos sea la que recuerden nuestros hinchas”: Universidad Católica presenta su nueva camiseta para 2026

El elenco cruzado dispondrá de un diseño diferente al de la temporada recién finalizada en su regreso a la Copa Libertadores.

Carlos Madariaga

Durante este viernes, en el Claro Arena, Universidad Católica oficializó la nueva indumentaria con la que disputarán la próxima temporada.

El nuevo diseño de Puma retoma el uso de la tradicional franja más hacia el centro de la camiseta, a diferencia de la de este año, la que la dispuso de dicho elemento en la parte alta.

Además, dicha franja esta vez tiene diferentes tonos de azul, haciendo un matiz con el azul uniforme utilizado en 2025.

“Es una grata sorpresa, es bastante cómoda, distinta a la del año pasado, es bastante más ligera”, explicó Milovan Mirosevic, histórico de la UC y encargado de modelar la nueva indumentaria junto a Agustina Heyermann.

“No puedo esperar a usarla. Este año va a ser clave, con la inspiración del plantel masculino y esta nueva camiseta”, complementó la integrante de la rama femenina del club.

Todo en pos de un 2026 que genera muchas expectativas en la precordillera tras concretar su regreso a la Copa Libertadores tras cuatro años.

“El impulso del Claro Arena generó algo en quienes trabajamos acá y en el plantel. Tenemos recuerdos de hitos deportivos asociados con la camiseta que se usó, espero que esta sea la que recuerden nuestros hinchas para pensar que el 2026 sea inolvidable (...) El impulso final alimenta las ilusiones para el próximo año. Me dieron ganas de volver a jugar”, concluyó Milovan Mirosevic, entre risas, en la conferencia de prensa donde se publicó la nueva “armadura” cruzada.

