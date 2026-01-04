;

“Una gran transición”: Leonardo DiCaprio reflexiona sobre el momento del cine y el crecimiento del streaming

El actor recuerda con nostalgia los tiempos pasados y cuestiona cómo va quedando atrás la práctica de ir a las salas de gran pantalla.

José Campillay

Leonardo DiCaprio, uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica, alzó la voz por la discusión en torno a las plataformas para los estrenos de películas.

En la actualidad, existe mucha controversia por la manera en la que se lanzan algunos proyectos, con los servicios de streaming ganando cada vez más terreno frente a las salas de cine.

El intérprete de 51 años, junto al director Paul Thomas Anderson, con quien viene de triunfar en Una batalla tras otra, advierte sobre una verdadera revolución en el mercado que llegó a modificar las reglas del juego.

Con un discurso que va mucho más allá de justificar temas relacionados al trabajo y su remuneración, DiCaprio apeló a algo más profundo y desde una experiencia personal.

Evocó sus años formativos en Los Ángeles, marcados por una niñez en entornos marginales junto a padres bohemios, donde el séptimo arte se convirtió en su escape principal.

Frecuentaba el Vista Theatre, un rincón que describió como “una tienda de discos llena de magia”, espacio donde descubrió su vocación por “la gran forma de arte moderno”.

Esa conexión temprana con la gran pantalla explica su inquietud actual ante los cambios que sacuden el sector audiovisual, donde parece quedar en el olvido la experiencia de ir al cine.

En la misma línea, alertó sobre lo rápido que se ha ido modificando todo y, seguramente, seguirá haciéndolo: “Está cambiando a la velocidad del rayo. Estamos ante una gran transición”.

“Primero, los documentales desaparecieron de los cines y ahora, los dramas tienen un tiempo limitado y la gente espera para verlos en streaming”, cuestionó Leonardo.

