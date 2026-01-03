Desde Jujutsu Kaisen a Frieren: estos son todos los anime que se estrenan en enero en Chile
El 2026 comenzará de la mejor manera para los amantes de este género.
Enero de 2026 se perfila como uno de los meses más potentes para la industria del anime en los últimos años, con el estreno de nuevas temporadas de franquicias consolidadas y la llegada de series inéditas que generan altas expectativas entre los fanáticos.
Sin duda, uno de los regresos más esperados es Jujutsu Kaisen, que estrenará su tercera temporada centrada en el arco “Culling Game”. A esto se suma el retorno de Frieren: Beyond Journey’s End, anime que marcó 2025 por su narrativa emocional y su éxito crítico.
Otro de los grandes estrenos del mes será Oshi no Ko – Temporada 3, que continuará profundizando en el lado más oscuro de la industria del entretenimiento japonés, mientras que Hell’s Paradise y Fire Force avanzan hacia etapas decisivas de sus historias.
Si bien la mayoría llegará directamente a la plataforma Crunchyroll, Netflix también dirá presente con estrenos exclusivos, tanto en formato serie como película.
>> Revisa el calendario de estrenos de anime para enero de 2026
- 3 de enero
Fate/strange Fake — Nueva serie (Crunchyroll)
Sentenced to Be a Hero — Nueva serie (Crunchyroll)
- 4 de enero
Ikoku Nikki — Nueva serie (Crunchyroll)
Hana-Kimi — Nueva serie (Netflix)
Kunon the Sorcerer Can See — Nueva serie (Crunchyroll)
- 5 de enero
My Hero Academia: Vigilantes – Temporada 2 (Crunchyroll)
- 8 de enero
Jujutsu Kaisen – Temporada 3 (Crunchyroll)
- 9 de enero
Fire Force – Temporada 3, Parte 2 (Crunchyroll)
Dark Moon: The Blood Altar — Nueva serie (Crunchyroll)
- 10 de enero
Trigun STARGAZE (Crunchyroll)
Scum of the Brave — Nueva serie (Crunchyroll)
- 11 de enero
Hell’s Paradise (Jigokuraku) – Temporada 2 (Crunchyroll)
- 14 de enero
OSHI NO KO – Temporada 3 (HIDIVE)
- 15 de enero
Love Through a Prism — Nueva serie (Netflix)
- 16 de enero
Frieren: Beyond Journey’s End – Temporada 2 (Crunchyroll)
- 22 de enero
Cosmic Princess Kaguya! — Película (Netflix)
