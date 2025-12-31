;

Lo que viene en 2026: estos son algunos de los estrenos más esperados en series y películas

Regresan algunos clásicos animados y Christopher Nolan promete dar otro gran golpe en el cine.

José Campillay

Ya estamos viviendo las últimas horas de este 2025 y, además de los festejos de Año Nuevo, el foco ya está puesto en el 2026 y todo lo que tiene para ofrecernos.

En el mundo del entretenimiento, el mercado de las series y películas siempre da mucho de qué hablar, con grandes expectativas por lo que nos puedan dejar los futuros proyectos.

Son varias las productoras que buscarán cautivar al público con historias que llegarán a la gran pantalla o a la televisión (mayoritariamente por streaming).

Luego de un 2025 con altos y bajos, se viene un año con grandes promesas, donde se espera un repunte del cine de superhéroes de la mano del renovado Universo DC y un Marvel Studios apelando a la nostalgia.

Pero también tendremos el regreso de historias ya conocidas, con secuelas cinematográficas o nuevas temporadas de programas que han sabido enganchar al público.

A continuación te contamos sobre algunas de las series y películas más esperadas para el 2026:

Películas

  • Peaky Blinders: El hombre inmortal - 6 de marzo de 2026 (cines) y 20 de marzo de 2026 (Netflix).
  • The Mandalorian and Grogu - 22 de mayo de 2026 (cines) y futura llegada a Disney+.
  • Toy Story 5 - 19 de junio de 2026 (cines) y futura llegada a Disney+
  • Supergirl - 26 de junio de 2026 (cines) y futura llegada a HBO Max.
  • La Odisea - 17 de julio de 2026 (cines).

*Las fechas de estreno corresponden al día oficial (en el caso de Chile suele variar y ser un día antes).

Series

  • One Piece | Temporada 2 - 10 de marzo de 2026 (Netflix).
  • Euphoria | Temporada 3 - 3 de abril de 2026 (HBO Max).
  • The Boys | Temporada 5 - 8 de abril de 2026 (Prime Video).
  • Malcolm In The Middle: La vida sigue siendo injusta - 10 de abril (Disney+).
  • La Casa del Dragón | Temporada 3 - Junio/Julio de 2026 (HBO Max).

