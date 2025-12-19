Leonardo DiCaprio, uno de los actores más populares de Hollywood, sigue vigente a sus 51 años de edad, aunque con un nivel de trabajo en películas mucho más bajo al que nos tenía acostumbrado.

En este 2025, que ya está llegando a su fin, protagonizó Una batalla tras otra, un filme escrito y dirigido por Paul Thomas Anderson basado en la novela Vineland del escritor Thomas Pynchon.

La cinta tuvo su paso por los cines hace algunos meses (estrenada en Chile el 25 de septiembre) recaudando poco más de $204 millones de dólares en la taquilla mundial. Su presupuesto fue de entre $130 y 175 millones.

Tras su exhibición en la pantalla grande, el título finalmente llegó a las plataformas de streaming sin costo adicional, pudiendo llegar a más público y con la esperanza de cautivar a más personas.

De manera concreta, a partir de este viernes 19 de diciembre, Una batalla tras otras se encuentra disponible en el catálogo de HBO Max, algo que era de esperarse considerando que su distribución estuvo a cargo de Warner Bros..

La historia sigue a Bob Ferguson (DiCaprio), un exrevolucionario que intentaba vivir alejado de la violencia, pero regresa a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, drama familiar, racismo y violencia militar.