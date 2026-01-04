Unión Española vivirá un 2026 particularmente duro. La temporada pasada, tras una horrible campaña, concretó el segundo descenso de su historia y tendrá que disputar la Primera B el presente año.

Es por ello que la ‘operación retorno’ ya está en marcha para tener al equipo en Primera División como la historia del cuadro ‘hispano’ lo merece. Para ello, regresó Emiliano Vecchio.

El volante conversó con las redes sociales del club y agradeció la nueva oportunidad que tendrá en Santa Laura: “tengo la sesión de que no me fui, fue un impasse. Lamentablemente, no se dio quedarme el año pasado, pero siempre mi corazón estuvo acá“, dijo.

Respecto a jugar en la Primera B, el ex Colo Colo aseguró que “lo tomo como un desafío super importante, el más relevante de mi vida, el compromiso es absoluto y ya quiero empezar a jugar”.

Cerró con un contundete “(Unión Española) es mi casa, con la gente que me valora y respeta”, finalizó Emiliano Vecchio.