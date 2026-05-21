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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5428 del jueves 21 de mayo

Revisa los números y combinaciones premiadas en cada categoría que repartirán $3.150 millones.

Javiera Rivera

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5428 del jueves 21 de mayo

Este jueves 21 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto, el juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

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En esta edición, correspondiente al sorteo número 5428, el premio total alcanzó los $3.100 millones, monto que se acumuló debido a que no se registraron ganadores en la categoría principal de 6 aciertos, el pasado martes 19.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5428

  • Loto: $480 millones
  • Recargado: $780 millones
  • Revancha: $270 millones
  • Desquite: $60 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5428 del Loto

  • Loto: 4, 11, 12, 18, 19, 26
  • Comodín: 34
  • Multiplicador: 4
  • Recargado: 15, 17, 19, 27, 29, 34
  • Revancha: 7, 16, 20, 27, 28, 40
  • Desquite: 5, 12, 19, 26, 38, 39

Jubilazo

  • 11, 19, 21, 30, 32, 34
  • 12, 15, 18, 20, 29, 35
  • 16, 18, 21, 26, 28, 30
  • 5, 13, 19, 27, 33, 34
  • 5, 6, 15, 18, 20, 24

Jubilazo 50 años

  • 4, 22, 24, 35, 37, 41

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