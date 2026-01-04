;

¿Qué pasará con Diosdado Cabello tras la detención de Maduro? Esto dijeron desde la Casa Blanca

El secretario de Estado de EE. UU. respondió ante la duda por los otros ‘objetivos de interés’ en Venezuela.

José Campillay

¿Qué pasará con Diosdado Cabello tras la detención de Maduro? Esto dijeron desde la Casa Blanca

La situación en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos, que resultó con la detención del dictador Nicolás Maduro, sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo.

Y si bien hay quienes celebran o viven momentos de reflexión en diferentes países, lo cierto es que en territorio venezolano aún hay mucha incertidumbre y bastante camino por recorrer.

El futuro incierto sigue estando bajo el yugo del país norteamericano, quienes mantienen su foco en diversas fichas para modificar el tablero geopolítico.

En este contexto, con un escenario donde todavía quedan muchas acciones por hacer y cada parte tiene bastante por decir en una discusión por el poder, surge la duda por algún nuevo movimiento estadounidense contra alguna figura chavista o del régimen de Maduro.

Fue el propio secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien respondió a una consulta directa en este sentido, dejando claro que por el momento no hay planes de una nueva intervención a esa escala.

En conversación con CBS, se le preguntó por otras presuntas capturas de figuras importantes como las del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, o del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

“No se puede simplemente entrar y arrestarlos a todos”, explicó el diplomático de Estados Unidos, asegurando que “cumplimos nuestro principal objetivo”.

De todas formas, desde Washington mantienen ofertas millonarias por figuras clave del chavismo. Se ha ofrecido una recompensa de hasta US$ 25 millones por información que conduzca al arresto o la condena de Cabello, y de US$ 15 millones por Padrino.​

Vladimir Padrino - Diosdado Cabello.

