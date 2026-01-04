;

Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

Tras la captura de Nicolás Maduro, el ministro de Defensa venezolano apoyó el decreto de estado de conmoción.

Información de

DW

ADN Radio

Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura del mandatario venezolano en una operación estadounidense.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días.

Además, Padrino denunció que durante el “cobarde secuestro” de Maduro murió “a sangre fría” parte del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles.

Revisa también:

ADN

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”.

Asimismo, llamó a la población a que “retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”.

La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, apuntó Padrino.

Las calles de Caracas amanecieron en soledad y tranquilidad este domingo, con comercios cerrados y leves filas en algunos mercados y farmacias.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad