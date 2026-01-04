La explicación del Lecce por la temprana salida de Matías Pérez en su debut ante Juventus: “Queríamos...”

El defensa chileno, Matías Pérez, jugó este sábado su primer partido con la camiseta del Lecce y lo hizo de titular ante nada más ni nada menos que la Juventus, por la fecha 18 de la Serie A de Italia.

El zaguero de 20 años actuó como lateral derecho y sumó minutos por primera vez en la temporada. Sin embargo, su debut no fue el esperado: fue reemplazado a los 32′ por Danilo Veiga y no alcanzó a completar el primer tiempo.

Si bien hasta ahora se desconocían los motivos de su salida, Fabrizio del Rosso, asistente técnico del Lecce, habló en conferencia de prensa y explicó el ingrato cambio que involucró al seleccionado de La Roja Sub 20.

“Queríamos darle una oportunidad a un jugador joven como Pérez, que creemos que tiene un gran potencial. Debutar contra la Juventus no es fácil”, comenzó señalando.

“Quizás lo pusimos en apuros, pero teníamos mucha confianza y queríamos darle una oportunidad. Aun así, es una experiencia. Es un jugador extraordinario que trabaja muchísimo”, agregó Del Rosso.

Cabe recordar que Matías Pérez fue fichado por el Lecce a mediados del 2025 desde Curicó Unido como una apuesta de largo plazo. No obstante, el Mundial Sub 20 y una lesión en dicho torneo retrasaron su estreno, por lo que este partido asomaba como su primera gran chance en Italia.