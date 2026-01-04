;

La explicación del Lecce por la temprana salida de Matías Pérez en su debut ante Juventus: “Queríamos...”

El joven defensor chileno jugó su primer partido en la Serie A, aunque fue reemplazado sorpresivamente antes del término del primer tiempo.

El defensa chileno, Matías Pérez, jugó este sábado su primer partido con la camiseta del Lecce y lo hizo de titular ante nada más ni nada menos que la Juventus, por la fecha 18 de la Serie A de Italia.

El zaguero de 20 años actuó como lateral derecho y sumó minutos por primera vez en la temporada. Sin embargo, su debut no fue el esperado: fue reemplazado a los 32′ por Danilo Veiga y no alcanzó a completar el primer tiempo.

Si bien hasta ahora se desconocían los motivos de su salida, Fabrizio del Rosso, asistente técnico del Lecce, habló en conferencia de prensa y explicó el ingrato cambio que involucró al seleccionado de La Roja Sub 20.

“Queríamos darle una oportunidad a un jugador joven como Pérez, que creemos que tiene un gran potencial. Debutar contra la Juventus no es fácil”, comenzó señalando.

“Quizás lo pusimos en apuros, pero teníamos mucha confianza y queríamos darle una oportunidad. Aun así, es una experiencia. Es un jugador extraordinario que trabaja muchísimo”, agregó Del Rosso.

Cabe recordar que Matías Pérez fue fichado por el Lecce a mediados del 2025 desde Curicó Unido como una apuesta de largo plazo. No obstante, el Mundial Sub 20 y una lesión en dicho torneo retrasaron su estreno, por lo que este partido asomaba como su primera gran chance en Italia.

