Un triste despertar tuvo este sábado el pueblo venezolano. En una intervención militar norteamericana sin precedentes, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención y deportación del aún Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Con una de las inmigraciones más grandes de esta parte del mundo, los venezolanos en Chile salieron a las calles a manifestarse por lo sucedido en Caracas, y en redes sociales no se hicieron esperar los mensajes.

En ello, Radio ADN conversó con Bárbara Sánchez, delantera venezolana de la Universidad de Chile Femenina, radicada en nuestro país, quien tuvo que seguir a distancia lo sucedido este sábado en su país.

"Difícil, difícil de verdad, que esta mañana levantarme con esa noticia. De verdad que preocupada, sobre todo por la familia. Yo tengo toda mi familia en Venezuela, entonces es muy difícil, muy difícil la preocupación, la angustia, el saber qué va a pasar“, partió diciendo.

Agregó que “me decía mi mamá. ‘bueno, tenemos que salir a comprar comida porque no sabemos que se puede presentar’ y la fila son otra vez de nuevo, fila para la gasolina, para echar gasolina, fila para comprar comida en las carnicerías, en los supermercados, que la gente está otra vez como obvio, asustada, nerviosa”.

“Mi mamá decía nunca habíamos vivido algo así. Nos despertaron los estruendos de los explosivos, los aviones que se escuchaban. Nunca habíamos vivido algo así. Entonces, obvio que para nosotros es muy difícil estar lejos”, complementó la delantera azul.

“No sabía si estar feliz o preocupada”

Sánchez continuó relatando lo sucedido este sábado en su país: “no sabían qué hacer, si agarrar el auto y salir. De verdad que es angustiante, es preocupante. Yo realmente estoy muy preocupada porque uno está de manos atadas”.

“Yo hoy no me siento feliz, aunque pudiera decir hoy estoy feliz porque se llevaron a Maduro. Efectivamente, sí, porque ha sido un dictador. Lo hemos pasado muy mal”, complementó Sánchez.

Sobre la intervención de Estados Unidos, Sánchez aseguró que “gracias a él (Maduro), mucha gente ha salido del país. Mucha gente está hoy lejos de su familia, pero tampoco me da garantías de saber que mi familia va a estar bien, de que mi país va a estar bien. Eso no quiere decir que nosotros somos libres. Para mí no lo es así”, indicó.

“Obviamente que sé que hoy mis compatriotas están celebrando muchos y sé que también de manera genuina, porque lo vivo en carne propia, todo lo que es estar lejos de la familia, todo lo que hemos sufrido durante todos estos años. Pero también tengo esta como ansiedad, preocupación de no poder estar con mi familia en Venezuela”, cerró la delantera de la Universidad de Chile Femenina.