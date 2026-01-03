;

FOTOS. ¿Competencia para Vargas? Delantero pretendido por la U se despidió oficialmente de O’Higgins

De momento, el ariete debe volver a Argentinos Jrs para definir su futuro futbolístico.

Gonzalo Miranda

Maxi Romero, hoy ex delantero de O&#039;Higgins

Maxi Romero, hoy ex delantero de O'Higgins

En Universidad de Chile todo es felicidad este sábado. Durante la tarde, los azules oficializaron el fichaje de Eduardo Vargas, delantero que regresa al CDA después de 14 años.

Durante la misma jornada, otro que también podría recalar en La Cisterna, le decía adiós a Rancagua: "Hoy me despido de O’Higgins con el corazón lleno“, escribió el ariete en su cuenta de Instagram.

Hablamos de Maximiliano Romero, delantero de buen rendimiento en O’Higgins de Rancagua, que este sábado se despidió formalmente de la parcialidad celeste: "fue una temporada increíble, rodeado de un gran cuerpo técnico, compañeros que dieron todo y una hinchada que me hizo sentir en casa desde el primer día", esgrimió.

“Gracias a Dios por este camino y por lo que vendrá en 2026. Hasta pronto”, complementó y cerró Romero, delantero que fue dirigido precisamente por el nuevo DT de la U, Francisco ‘Paqui’ Meneghini’.

Precisamente esa cercanía con el adiestrador es lo que le podría abrir las puertas de par en par del CDA al ariete, que de momento debe volver a Argentinos Jrs, dueños de su pase. Durante el 2025, Romero marcó siete goles y dio dos asistencias en 13 encuentros disputados.

