Un chileno debutó como titular en Italia ante la Juventus y ocurrió lo impensado: la escena que todos comentan

El defensa nacional Matías Pérez jugó su primer partido con la camiseta del Lecce, pero fue reemplazado sorpresivamente antes del final del primer tiempo.

El defensa chileno, Matías Pérez, jugó este sábado su primer partido con la camiseta del Lecce y lo hizo de titular ante nada más y nada menos que la Juventus, por la fecha 18 de la Serie A de Italia.

Sin embargo, su debut no fue el esperado. El joven zaguero de 20 años fue reemplazado a los 32 minutos por Danilo Veiga y no alcanzó a completar el primer tiempo, a pesar de no evidenciar problemas físicos.

Si bien todavía se desconoce los motivos de su salida, el formado en Curicó Unido jugó un correcto partido durante los primeros minutos, teniendo duelos complicados contra Andrea Cambiaso y Kenan Yildiz.

En total, Pérez dio 25 toques y tuvo 93% de precisión en pases. Al término de la primera mitad, el Lecce se puso con el gol de Lameck Banda (45′ +1), aunque Juventus puso el 1-1 en el complemento gracias a Weston McKennie (49′).

“Una lástima lo del chileno”, comentaron los relatores de ESPN sobre la temprana salida del seleccionado de La Roja Sub 20.

