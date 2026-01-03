Vicepresidenta de Venezuela exige liberación de Nicolás Maduro y llama a los países de la región a estar “en unión”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro, luego de ser detenido tras una incursión militar.

“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flor”, sostuvo Rodríguez.

Además, calificó la acción de EE.UU. como una agresión “que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas”.

En esa línea, Delcy Rodríguez calificó a Maduro como un presidente “que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales de Estado, de verdadero Estado, de un Estado que asume las relaciones internacionales para el bienestar de los pueblos, que asume las relaciones internacionales para la amistad, para la cooperación y para un relacionamiento respetuoso de la legalidad internacional".

Por ello, sostuvo que “lo aprendimos del comandante Chávez: frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros, nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional.

Finalmente, la vicepresidenta venezolana hizo un llamado a los países de la región a “mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera”.

“Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país”, cerró.