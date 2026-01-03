;

Vicepresidenta de Venezuela exige liberación de Nicolás Maduro y llama a los países de la región a estar “en unión”

“Lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera”, advirtió Delcy Rodríguez.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro, luego de ser detenido tras una incursión militar.

Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flor”, sostuvo Rodríguez.

Además, calificó la acción de EE.UU. como una agresión “que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas”.

Revista también:

ADN

En esa línea, Delcy Rodríguez calificó a Maduro como un presidente “que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales de Estado, de verdadero Estado, de un Estado que asume las relaciones internacionales para el bienestar de los pueblos, que asume las relaciones internacionales para la amistad, para la cooperación y para un relacionamiento respetuoso de la legalidad internacional".

Por ello, sostuvo que “lo aprendimos del comandante Chávez: frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros, nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional.

Finalmente, la vicepresidenta venezolana hizo un llamado a los países de la región a “mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera”.

“Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país”, cerró.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad