“No tiene el apoyo ni el respeto del pueblo”: Trump pone en duda que María Corina Machado pueda gobernar Venezuela

El presidente de Estados Unidos afirmó que no ha tenido contacto con la líder opositora tras la captura de Nicolás Maduro y evitó precisar cómo operará la administración estadounidense en Venezuela.

Cristóbal Álvarez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la capacidad de la líder opositora venezolana María Corina Machado para gobernar Venezuela, al asegurar que “no cuenta con el apoyo ni el respeto del pueblo”.

Las declaraciones se dieron durante una extensa conferencia de prensa realizada en Mar-a-Lago tras la captura de Nicolás Maduro, calificada por medios especializados como la más relevante de sus dos administraciones. En ese contexto, Trump tomó distancia de Machado y afirmó que no ha mantenido contacto con ella tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Creo que sería muy difícil que ella fuera la líder”, dijo.

Consultado por periodistas sobre el futuro político de Venezuela y el rol que jugará Washington, el mandatario respondió de forma imprecisa. “La dirigiremos con un grupo y nos aseguraremos de que funcione correctamente”, señaló, sin entregar mayores definiciones.

Ante la insistencia de la prensa para conocer quiénes estarán a cargo de esa eventual administración, Trump indicó que el proceso aún está en curso. “Todo se está haciendo ahora mismo. Estamos designando personas, estamos hablando con personas, y les informaremos quiénes son”, afirmó.

Finalmente, el presidente estadounidense no descartó una presencia militar en terreno si la situación lo requiere. “No tengo miedo de tener tropas estadounidenses sobre el terreno. De hecho, anoche, ya las tuvimos a un nivel muy alto. No le tenemos miedo”, sostuvo.

