Presidente Boric hace “llamado urgente” a la ONU para “evitar una escalada militar” y “proteger a la población civil”

“Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, afirmó el Mandatario.

En horas de la tarde de este sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó las acciones militares de Estados en Venezuela, que terminó con Nicolás Maduro detenido.

Tras sostener una reunión con sus ministros, el Mandatario señaló que “Chile reafirma que el respeto a la soberanía constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia”

Además, sostuvo que esto “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”.

La amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y ponen en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, porque no podrían hacerlo en el futuro en otra parte", manifestó.

Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, afirmó el Presidente.

Asimismo, Boric hizo un “llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica, conforme a la carta de naciones unidas”.

