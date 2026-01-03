;

VIDEOS. Así fue el aterrizaje de Nicolás Maduro en Nueva York: detenido en Caracas, y pasó por Guantánamo

Maduro y su esposa comparecerán este lunes ante el tribunal de Nueva York por una serie de delitos.

Juan Castillo

Hace pocos minutos, aterrizó en Nueva York el avión que trasladaba al capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según se pudo ver en imágenes, el Maduro bajó con dificultades, ya que estaba esposado y encapuchado.

Y es que, según consigna Radio Caracol, el periplo del exlíder del chavismo incluyó hasta un traslado por barco en una de las zonas más peligrosas del planeta.

En detalle, Maduro fue sacado de Caracas tras las acciones militares de EE.UU., siendo trasladado junto a su esposa en barco a la bahía de Guantánamo.

Posteriormente, fue trasladado en avión hacia Nueva York, tal como lo había adelantado el alcalde de esta ciudad, Zohran Mamdani.

Una vez toque tierra, nuevamente abordará un vehículo aéreo, esta vez un helicóptero, donde será trasladado a la cárcel de Nueva York. Ahí deberá esperar hasta el lunes para comparecer ante el tribunal.

Cabe consignar que según la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, son acusados formalmente de conspiración narcoterrorista, conspiración para traficar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EE.UU.

