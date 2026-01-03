China condena acciones de EE. UU. en Venezuela y la captura de Maduro: “Violan gravemente el derecho internacional”
Beijing acusó a Washington de vulnerar la soberanía venezolana y de poner en riesgo la estabilidad regional, mientras llamó a respetar la Carta de las Naciones Unidas
Durante este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su rechazo a las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y a la posterior captura del mandatario Nicolás Maduro, calificando los hechos como una grave vulneración del orden internacional.
Revisa también:
A través de una declaración oficial, la cancillería china sostuvo que “estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”, señalaron.
“Llamamos a Estados Unidos a que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.