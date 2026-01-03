Embajador de EE.UU. en Chile y dichos de Boric por Venezuela: “No creo que esto complique las relaciones”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió durante este sábado a la acción militar realizada en Venezuela, y a las críticas del Presidente Gabriel Boric.

Sobre esto último, el representante del gobierno norteamericano señaló que no había escuchado las críticas del Mandatario. “Hay que revisar todos los comentarios que se han hecho antes de comentar respecto a las declaraciones de otras personas”, dijo.

No obstante, sostuvo que “mantendremos las relaciones, todo va a estar bien. No creo que esta situación vaya a complicar las relaciones entre Chile y Estados Unidos”.

Además, indicó que todavía no conversa ni con el Presidente Boric ni con algún representante del Gobierno. “Estoy trabajando con Washington ahorita”

Sobre la opción de que Corina Machado asuma el poder, el embajador estadounidense en Chile reiteró lo que manifestó el Presidente Trump, afirmando que hasta que no exista esa transición “no creemos que ella esté para asumir”.

“Cuando Donald Trump dice algo, eso es lo que pasa. Él habló de Venezuela por mucho tiempo y como dijo el Secretario Rubio, le dieron muchas oportunidades a Nicolás Maduro para salir de manera pacífica del poder (...) Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tiene que sufrir el pueblo venezolano?“, aseveró.

“Esto va a ser un beneficio también para América Latina y para Chile. Y eso va a aportar al pueblo chileno. No va a haber tanta gente migrando desde Venezuela y va a ser bueno para el pueblo chileno”, cerró Judd.