Canciller Van Klaveren confirma conversaciones entre presidentes del continente por crisis en Venezuela

Tras la reunión sostenida en La Moneda por la crisis en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó conversaciones entre el Presidente Boric y otros mandatarios de la región.

“Efectivamente, el Presidente ha estado en contacto con mandatarios de otros países”, señaló el Canciller.

“Concretamente, ha tenido varias conversaciones con el presidente Petro de Colombia, país vecino de Venezuela. También recibió la llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; está pendiente una conversación con el presidente Orsi de Uruguay, que se va a concretar dentro de un par de horas", complementó.

“Aparte de eso, también hemos estado en contacto con los asesores de Brasil y de México para concretar conversaciones a nivel presidencial, probablemente en el día de mañana", aseguró.

Asimismo, el secretario de Estado lamentó la incursión militar de Estados Unidos, asegurando que “Chile siempre ha abogado por una transición pacífica en Venezuela”.

“La posición nuestra respecto del régimen de Maduro es bien conocida. El presidente Boric fue uno de los críticos más duros de la dictadura de Maduro, y nosotros hemos tratado muchas veces de poder ejercer un papel de mediación para dar una solución pacífica y generar un proceso de transición pacífica a la democracia en Venezuela", añadió.

“Lamentablemente, eso no fue posible, y no dependió de nosotros, ni tampoco de los otros países de América Latina que compartieron este mismo esfuerzo”, cerró.