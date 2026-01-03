Calles cortadas y euforia total: venezolanos se mueven por Santiago festejando intervención de EE. UU. en Venezuela

La jornada de este sábado 3 de enero de 2026 ha estado marcada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y posterior captura del dictador Nicolás Maduro.

Como era de esperarse, el hecho ha tenido una serie de repercusiones a nivel internacional, viviéndose de forma particular en Chile, donde la numerosa comunidad venezolana expresó sus emociones.

Varios inmigrantes se volcaron a las calles a celebrar y expresar abiertamente la intervención de EE. UU., mostrándose esperanzados por lo que pueda pasar en su país, al menos en el mediano plazo.

Bajo este escenario, varias calles de la capital chilena fueron intervenidas y vieron afectado su tránsito normal, generando un gran revuelo en el tráfico y funcionamiento cotidiano.

Con el pasar de las horas, a pesar de que la noticia se dio a conocer temprano en la mañana, los festejos han seguido expandiéndose en diversos sectores e incluso creciendo en masa.

En ese sentido, en medio de vías detenidas en Santiago, se registró un importante movimiento hacia el Parque Almagro, donde familias enteras se reúnen para compartir las celebraciones.

Además, se hizo un llamado entre la comunidad venezolana para una congregación masiva a las 19:00 horas, por lo que se espera mayor flujo por más tiempo.

Y si bien por el momento no se han registrado incidentes mayores ni grandes desvíos de tránsito, Carabineros se encuentra monitoreando la ciudad ante cualquier emergencia o cambio.