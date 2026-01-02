Unión Española recurre a un multicampeón con el club para su temporada en Primera B: negociaciones avanzadas

Este viernes, Unión Española inició su pretemporada con miras a la temporada 2026 en la Primera B, aunque aún mantiene su disputa ante la ANFP para intentar permanecer en la Primera División.

Si bien Emiliano Vecchio es, hasta ahora, el único refuerzo anunciado oficialmente para el desafío del ascenso, este viernes también se integraron al plantel Julio Fierro, Martín Ormeño, Hans Salinas y Mitchel Wassenne, aunque la lista podría seguir creciendo.

Esto, porque según información de ADN Deportes, Unión Española mantiene conversaciones avanzadas para que Patricio Rubio se convierta en el nuevo delantero del elenco de Independencia para 2026.

El atacante de 36 años se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con Ñublense, club en el que la temporada pasada, en Primera División, anotó seis goles y disputó la fase previa de la Copa Libertadores.

De concretarse el retorno del “Pato” a Santa Laura, sería su tercer ciclo en la institución, tras su último paso en 2021 y su destacada primera etapa entre 2012 y 2013, período en el que los hispanos se consagraron campeones del Torneo de Transición y de la Supercopa.