El silencioso mercado de Unión Española: cinco caras nuevas marcan el inicio de la pretemporada en Santa Laura

Luego de que la ANFP desestimara su reclamo administrativo para anular su descenso a la Primera B, Unión Española regresó este viernes a los entrenamientos, dando el puntapié inicial a la pretemporada de cara a la campaña 2026.

El retorno a las prácticas en Santa Laura estuvo marcado por varias sorpresas en el plantel, especialmente por la incorporación de cinco nuevos jugadores, cuatro de los cuales aún no han sido presentados oficialmente por los “Hispanos”.

Entre los futbolistas destacó la presencia de Emiliano Vecchio. Según informó el sitio partidario Vamos La Unión, el volante argentino de 37 años ya está en Chile y se integró al equipo dirigido por Gonzalo Villagra para liderar la “operación retorno” a Primera División.

Pero el mediocampista no fue la única novedad. El arquero Julio Fierro (proveniente de Deportes Copiapó), los defensores Martín Ormeño (ex Puerto Montt) y Hans Salinas(ex Iquique) y el delantero Mitchell Wassenne (ex Concón National) también se sumaron al plantel.

Se espera que estos cuatro jugadores sean oficializados dentro de los próximos días como refuerzos de Unión Española. Hasta ahora, el elenco de Independencia solo ha anunciado el fichaje de Vecchio, quien vivirá su tercer ciclo en la institución.