Colo Colo ya cuenta con dos refuerzos para la temporada 2026 y sigue activo en el mercado, analizando posibles salidas y nuevas incorporaciones. En la presentación de Joaquín Sosa este viernes, Daniel Morón, gerente deportivo de los albos, detalló las situaciones en las que se encuentran los principales activos del plantel.

“Como lo dijo el presidente en su momento, hubo prioridades. Primero se nos fueron dos laterales derechos y fuimos en búsqueda de Matías Fernández. Se nos fueron dos centrales y fuimos por uno específico, un zurdo, que es Joaquín Sosa”, señaló de entrada el también exarquero del “Cacique”.

Sobre la llegada de nuevos refuerzos, comentó: “Hoy estamos viendo algunas alternativas, no solamente en la parte central del ataque, sino también en otros lugares, en la medida en que el equipo lo pueda necesitar por la salida de otros jugadores, como Vicente Pizarro, Lucas Cepeda o Alan Saldivia. Estamos en búsqueda permanente para tener opciones en caso de que haya salidas”.

“Trataremos de entregarle al cuerpo técnico dos jugadores por puesto, que puedan tener cierto nivel de competencia para lo que significa Colo Colo. Por más que el tema económico sea una dificultad, Colo Colo siempre tiene que estar en los primeros lugares de alguna forma. Habrá que rebuscárselas”, añadió.

Respecto a la situación de Cristián Zavala, quien tenía opciones de volver a Coquimbo Unido, afirmó: “Desde que terminó el campeonato es jugador de Colo Colo. Ha tenido una cirugía hace pocos días, está en recuperación y seguramente se va a reintegrar cuando nuestros doctores ya le den el alta, pero vuelve a Colo Colo”.

Sobre los rumores que vinculaban a Vicente Pizarro con Independiente, ante una eventual venta de Felipe Loyola, explicó: “Lo de Vicente no es de ahora, es recurrente. Por el nivel de juego que tiene, siempre vamos a estar con la tentación de que se lo quieran llevar. Hoy no ha llegado una propuesta económica al club. Como ustedes, también sentimos los rumores de Rosario Central e Independiente. Estamos atentos a lo que pueda pasar, pero hasta el momento no hay nada”.

Finalmente, se refirió a la situación de Brayan Cortés y a las versiones que apuntaban a una salida de Javier Correa a Estudiantes de La Plata: “Sobre Cortés, está todo acordado con Argentinos Juniors, se va a préstamo por un año. Con respecto a lo de Javier Correa, siempre hay expectativas desde otros equipos por nuestros jugadores, pero no hay nada. Hace unas horas estuvimos conversando con su representante y no nos hizo ningún comentario”, sentenció Daniel Morón.