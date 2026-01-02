Rally Dakar 2026: estos son los siete chilenos que competirán en Arabia Saudita / Prensa Ruy Barbosa / Prensa Chaleco López / Prensa Ignacio Casale

Como es tradición cada temporada, lejos de desatar los festejos de Año Nuevo, los pilotos chilenos emprendieron el rumbo en un largo desplazamiento a Arabia Saudita para disputar el Rally Dakar.

En su edición 41, la delegación nacional aumentó respecto a 2025, pasando de cinco a siete de cara al arranque de la prueba este sábado 3 de enero.

De aquellos siete, tres estarán en las motos, donde a los ya habituales José Ignacio Cornejo y Tomás de Gavardo se sumará un debutante, Ruy Barbosa.

“Soñé mucho tiempo con esto y ya estamos acá, después de mucho trabajo. Vamos a probar la moto, el equipo está instalado detrás del equipo oficial de Honda, así que aún no lo puedo creer, estoy ansioso de que esto comience y hay muchísima gente, hartos amigos del Enduro”, recordó ya instalado en el campamento de Yanbu.

A todos ellos se sumarán, en los autos, Ignacio Casale, que volverá a competir en el Rally Dakar tras dos años de ausencia; Hernán Garcés, y Francisco “Chaleco” López, quien fue campeón en la categoría Side by Side en 2019 y 2021, además de la serie Challenger en 2022.

También se agrega Lucas del Río, que fue el último en subirse al Rally Dakar. “Este es un auto diferente al que corro habitualmente, tiene embriague y caja secuencial. Me ha tocado todo rápido, intenso. El Dakar no es fácil, iré a hacer lo que se pueda. Lo primero es terminar esta carrera, eso ya es una victoria. Vamos con confianza, nos vamos a jugar todas las cartas. Me encantaría salir en un top 5″, comentó a ADN Deportes previo a su viaje a Arabia Saudita.