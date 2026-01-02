;

VIDEO. Rally Dakar 2026: estos son los siete chilenos que competirán en Arabia Saudita

Tres nacionales disputarán la categoría motos y otros cuatro harán lo propio en los autos.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Rally Dakar 2026: estos son los siete chilenos que competirán en Arabia Saudita

Rally Dakar 2026: estos son los siete chilenos que competirán en Arabia Saudita / Prensa Ruy Barbosa / Prensa Chaleco López / Prensa Ignacio Casale

Como es tradición cada temporada, lejos de desatar los festejos de Año Nuevo, los pilotos chilenos emprendieron el rumbo en un largo desplazamiento a Arabia Saudita para disputar el Rally Dakar.

En su edición 41, la delegación nacional aumentó respecto a 2025, pasando de cinco a siete de cara al arranque de la prueba este sábado 3 de enero.

Revisa también:

ADN

De aquellos siete, tres estarán en las motos, donde a los ya habituales José Ignacio Cornejo y Tomás de Gavardo se sumará un debutante, Ruy Barbosa.

Soñé mucho tiempo con esto y ya estamos acá, después de mucho trabajo. Vamos a probar la moto, el equipo está instalado detrás del equipo oficial de Honda, así que aún no lo puedo creer, estoy ansioso de que esto comience y hay muchísima gente, hartos amigos del Enduro”, recordó ya instalado en el campamento de Yanbu.

A todos ellos se sumarán, en los autos, Ignacio Casale, que volverá a competir en el Rally Dakar tras dos años de ausencia; Hernán Garcés, y Francisco “Chaleco” López, quien fue campeón en la categoría Side by Side en 2019 y 2021, además de la serie Challenger en 2022.

También se agrega Lucas del Río, que fue el último en subirse al Rally Dakar. “Este es un auto diferente al que corro habitualmente, tiene embriague y caja secuencial. Me ha tocado todo rápido, intenso. El Dakar no es fácil, iré a hacer lo que se pueda. Lo primero es terminar esta carrera, eso ya es una victoria. Vamos con confianza, nos vamos a jugar todas las cartas. Me encantaría salir en un top 5″, comentó a ADN Deportes previo a su viaje a Arabia Saudita.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad