AUDIO. Tomás de Gavardo anticipa su cuarto Rally Dakar en 2026: “El primer objetivo siempre va a ser terminar”

En diálogo con ADN Deportes, el piloto nacional también valoró su primera victoria internacional en el Fenek Rally de Marruecos y recordó los consejos de su padre que aún lo acompañan.

Bastián Lizama

Tomás de Gavardo en diálogo con ADN Deportes

Tomás de Gavardo en diálogo con ADN Deportes

06:32

El piloto nacional, Tomás de Gavardo, obtuvo el pasado viernes su primera victoria internacional al adjudicarse de principio a fin el Fenek Rally de Marruecos.

El chileno completó una semana perfecta en la que ganó las cinco etapas y dominó un recorrido de 1.368 kilómetros por el desierto marroquí. En su regreso al país, De Gavardo conversó con ADN Deportes y anticipó su próximo gran desafío: el Rally Dakar 2026.

“Estoy muy contento de esta victoria. Para mí ha sido un triunfo muy preparado, muchos años trabajando para poder lograrlo. Fue una carrera exigente, el frío sobre todo hizo de las suyas en el evento. En el desierto del Sahara nunca había vivido ese frío así, de estar en las mañanas con -1 grado o -2 dos grados", comenzó declarando.

Respecto a su triunfo en Marruecos, el piloto nacional reconoció que “cinco etapas ganadas al hilo para mí es algo muy inusual en mi deporte. Abrir y ganar todos los días es algo que me deja muy contento y con mucha confianza para lo que viene".

En esa línea, De Gavardo destacó la importancia de acostumbrarse al frío y comentó: “Es un muy buen entrenamiento para Arabia (donde se realizará el Dakar 2026). Allá nos vamos al invierno total y al frío de verdad. Hay que estar pendiente de muchas cosas, no solo correr en el Dakar, porque son muchos días. En el Dakar vamos a hacer ocho mil kilómetros en doce etapas, entonces hay que estar súper atento a esas cositas que te van a permitir poder rendir de la mejor forma".

La preparación para el Rally Dakar 2026

Por otro lado, Tomás de Gavardo abordó lo que será su gran desafío el próximo año y señaló: “Es mi cuarto Dakar, muy feliz de decir ser presente primero que todo. El Dakar es muy complicado en el tema económico, así que contento de cerrar a los auspiciadores para esta carrera”.

“Ahora estamos preparando el lanzamiento de prensa que va a ser la semana del 15 de diciembre y después de Navidad nos vamos a Arabia Saudita. Estamos partiendo a correr el 2 de enero hasta el 17, con un día de descanso en Riyadh, así que estamos ya enfocados en el Dakar", añadió.

En esa línea, sostuvo que “el objetivo es terminar el Dakar, el primer objetivo siempre para mí va a ser terminar. Luego de eso, mejorar lo que venimos haciendo para atrás, para mí este año estar entre los 30 o 25 primeros es el objetivo, creo que puedo dar un poco más, pero siempre es importante mantener los pies en la tierra".

“Es la carrera más difícil del mundo, uno tiene que tenerle respeto al evento, y el Dakar tiene muchos imponderables, muchas cosas que pueden pasar que uno no sabe. Se pone a llover, se pone a nevar, hemos visto de todo, entonces es muy importante mantener los pies en los pedalines y llegar a la meta. Seguramente si llego a la meta voy a tener un buen resultado, eso es lo más importante para mí“, remarcó.

Además, recordó el especial consejo que le dio su padre, Carlo de Gavardo, uno de los pilotos más importantes de Chile y que falleció en 2015. “Ponerme los tapones en el oído para no sentir en la noche el sonido del motor e hipoglós el poto para no quemarme. Son cosas que me acuerdo de él, yo me reía de esas cosas cuando niño y si hoy en día no me pongo hipoglós el poto no me dura, me quemo. Son cositas que me quedaron, esas enseñanzas diferentes", dijo entre risas.

