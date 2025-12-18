Cambio de categoría en 2027 y un cierre de carrera junto a su hijo en el desierto: los cambios de “Chaleco” López en el Rally Dakar / Instagram @franciscochalecolopez

Los pilotos chilenos que competirán en el Rally Dakar 2026 cierran los últimos detalles de cara al viaje a Arabia Saudita para encarar la exigente prueba motor.

Uno de los representantes que buscará seguir haciendo historia en el desierto saudí es Francisco “Chaleco” López, campeón en tres ocasiones de la categoría “Side by Side” en los años 2019, 2021 y 2022.

“Hay que estar motivado para lo que viene. Siempre eso es clave para entregar lo mejor”, remarcó, en diálogo con ADN TOP, el ganador de 30 etapas tanto en vehículos de cuatro ruedas como en las motos.

Una de las modificaciones clave para 2026 será que tendrá a Álvaro León como navegante. “Volví con Álvaro a correr Marruecos. La sintonía fue buena, mejoramos más aún entrenando en Copiapó e Iquique. Voy con equipo 100% chileno”, recalcó “Chaleco”, quien ya piensa en cambios a corto plazo compitiendo en el Dakar.

“En 2027 espero estar en la categoría T1, empezaremos a trabajar en marzo para ver en qué nos subimos. Ya cumplí una etapa en los Side by Side, intentaré ser competitivo este año. Podría quedarme acá, pero siento que tengo un poco más para entregar. Es un presupuesto mayor, pero tengo la motivación de lo que quiero hacer”, reconoció Francisco López, soñando con otro hito para culminar su carrera en esta competencia: afrontarla junto a su hijo.

“Alguna vez en la casa lo conversamos con mi señora, a mi hijo le encantan los autos. Tengo el desafío de correr con él en 10 años más, cuando tenga 18. Ese es mi plato final en esta carrera. Tenemos permiso, ella va a ser la team mánager. La idea es que nos acompañe también, es un proyecto familiar”, concluyó “Chaleco” en ADN TOP.