Debutará en el Rally Dakar con 27 años: “Se necesita mucha experiencia, pero he hecho una buena pega” / Instagram @ruy14

La delegación de Chile que competirá en el Rally Dakar 2026 sigue sumando novedades.

Al regreso a la competencia de Ignacio Casale se suma también del debut de una promisoria figura del deporte motor chileno, Ruy Barbosa, quien se pasó del motocross al rally cross-country.

Tras una serie de gestiones, el piloto de 27 años consiguió el financiamiento para el viaje y la disputa de la prueba en Arabia Saudita.

“Ha sido un año de mucho trabajo. Queda el último empujón, estoy ansioso de que esto comience. Estoy emocionado de que esto esté tomando forma, no veo la hora de estar compitiendo”, reconoció Ruy Barbosa en diálogo con ADN TOP, confiado en lo que pueda hacer en el desierto saudí.

“Ya estoy bastante bien con la navegación. He mejorado muchísimo, se necesita mucha experiencia, pero he hecho una buena pega. Físicamente y mentalmente me encuentro bien, tengo una buena moto”, recalcó, apuntando a tener un buen debut en el Rally Dakar.

“Voy a agarrar experiencia y lograr un buen resultado llevando la moto al finish. Llegar con la moto al final de la carrera es la meta, eso me dejaría súper contento”, cerró Ruy Barbosa en ADN TOP.